Gaeta.it - Giornata del Ricordo: Tribute agli italiani caduti in missioni di pace

Oggi l'Italia rivive la drammatica memoria del 12 novembre 2003, quando un attacco terroristico a Nassiriya costò la vita a 19 connazionali. Il Giorno deldeimilitari e civili nelleinternazionali per laè un momento di riflessione e commemorazione, in cui le autorità esercitano un dovere di memoria verso chi ha servito il Paese. Le parole della presidente del consiglio e del presidente della Repubblica sottolineano l'importanza del sacrificio per la libertà e la.Le parole di Sergio MattarellaIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha esprimuto il suo pensiero in occasione di questasignificativa. Ha inviato un messaggio al ministro della Difesa, Guido Crosetto, evidenziando come in questo giorno la mente e il cuore siano rivolti a chi ha compiuto il proprio dovere con dedizione.