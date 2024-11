Donnapop.it - Gigi D’Alessio parla per la prima volta di Anna Tatangelo dopo la loro separazione (e non solo): cosa ha detto

I fan dinon possono certo dimenticare i momenti da sogno vissuti dentro e fuori dal palco con, l’ex compagna del noto artista di Napoli.Come sappiamo, laè stata una lunga storia d’amore, mai culminata in matrimonio, ma arricchita dalla nascita di Andrea, quarto figlio per il cantante e primo per la collega. Oggiè diventato papà per la sesta: gli ultimi due figli sono nati dalla relazione con l’attuale fidanzata Denise Esposito, molto più giovane di lui.Nonostante siano ormai ex da tanto tempo,hanno ricostruito a fatica un rapporto equilibrato eper il bene delunico figlio, che passa diverso tempo con entrambi. Di recente, comunque, il cantante è stato protagonista di un servizio de Le Iene.Proprio in questa circostanza, infatti,hato della sua vita privata e in particolare di quella sentimentale: come sappiamo, l’artista in passato è stato sposato con Carmela Barbato, madre dei suoi primi tre figli Claudio, Ilaria e Luca.