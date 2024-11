Lapresse.it - Gaza, 16 palestinesi uccisi in attacco israeliano

Sedicisarebbero statiin raid israeliani contro alcune abitazioni civili nella Striscia di, all’alba di oggi. Lo riferisce l’emittente araba Al Jazeera, citando fonti mediche. Le truppe israeliane hanno anche circondato una scuola che ospitava 130 famiglie sfollate nella città di Beit Hanoum, nel nord della Striscia di. Lo riferisce Al Jazeera. Nella zona si sono susseguiti nelle scorse ore pesanti bombardamenti e sparatorie. Hamas ha invitato i paesi arabi e musulmani a tradurre in azioni le loro promesse di sostegno e ad adottare misure per porre fine alla guerra di Israele contro. “La creazione di uno stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale richiederebbe sforzi più immediati e soluzioni pratiche per costringere Israele a fermare la sua aggressione e il genocidio contro il nostro popolo”, si legge nel comunicato dell’organizzazione citato da Al Jazeera.