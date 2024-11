Gaeta.it - Gabriele Corsi presenta il progetto di Peer Education contro bullismo e disagio giovanile a Roma

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento significativo ha avuto luogo presso l’I.T.I.S. Galilei di, dove, noto showman e conduttore televisivo, ha accettato di prendere la parola per lanciare unambizioso dedicato alle scuole italiane. Questodimira a fornire strumenti e supporto per combattere, tematiche sempre più rilevanti nel contesto educativo attuale. Attraverso la sua esperienza e la sua presenza,ha voluto attirare l’attenzione su un fenomeno che colpisce tanti ragazzi, evidenziando l’importanza del sostegno tra pari.L’importanza del buon esempioNel suo intervento,ha sottolineato come il rispetto e l’esempio siano elementi chiave per affrontare le problematiche legate alla gioventù. Ha affermato che non basta semplicemente esortare i ragazzi a non utilizzare il cellulare; è fondamentale che gli adulti stiano al passo con i loro comportamenti, mostrando così un modello positivo da seguire.