Gaeta.it - Francesco Vitiello nuovo presidente del comitato provinciale Fci di Napoli dopo 24 anni

è stato recentemente eletto comedeldidella Federazione Ciclistica Italiana . Questo evento segna un cambiamento significativo, poichésubentra a Franco Verrone, che ha ricoperto il ruolo per ben 24. La sua nomina avvienesei mandati consecutivi, un vero e proprio record per il.Chi èe il suo percorso nel ciclismoOriginario di Torre del Greco,è una figura ben nota nel panorama ciclistico italiano. È riconosciuto per il suo ruolo di organizzatore di eventi ciclistici di alto profilo. Tra le manifestazioni più significative da lui promosse spicca il Giro Mediterraneo in Rosa, che è la seconda corsa a tappe femminile in Italia, seconda solo al Giro d'Italia.