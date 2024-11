Movieplayer.it - Fantasticon Film Fest 2024: l'apertura il 21 novembre con The Beast di Bertrand Bonello

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

L'affascinante dramma dicon George MacKay e Léa Seydoux al centro dell'opening della maniazione, che si terrà a Milano il 21. George MacKay e Léa Seydoux protagonisti di Thedi, pellicola al centro dell'del, prevista per giovedì 21in attesa che la maniazione dedicata al fantastico entri nel vivo, con eventi che intratterranno il pubblico dal 22 al 24. In uscita al cinema lo stesso giorno con I Wonder Pictures e Unipol BiograCollection, la nuova attesa opera del maestro, presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, è un romance distopico liberamente ispirato al racconto La bestia nella giungla di Henry James. La proiezione e il .