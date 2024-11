Elezioni Usa 2024, la teoria del complotto dei 20 milioni di voti in meno rispetto al 2020

Leggi l'articolo completo su Open.online

Ancora prima che Donald Trump fosse dichiarato il presidente eletto degli Stati Uniti e successore di Joe Biden alla Casa Bianca, sui social media ha ripreso a circolare lache leamericane di quattro anni prima siano state rubate dai democratici. A riprova di questa tesi, viene condiviso un grafico in cui viene sottolineata la perdita di 15dida parte del partito di Kamala Harrisal. Secondo molti utenti quei«non sarebbero mai esistiti», e sarebbero quindi stati aggiunti “d’ufficio” per portare Joe Biden alla vittoria.Per chi ha frettaIl dati usati per costruire il grafico sono parziali: lo spoglio elettorale non era ancora terminato.I democratici hanno effettivamente ricevutoa quattro anni prima, sintomo di uno shift dell’elettorato verso Trump e della diminuzione dell’affluenzaal