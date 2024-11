Biccy.it - Elena Di Cioccio torna in tv: “Da due anni ho dichiarato di essere sieropositiva, com’è andata”

Di, dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, nel marzo del 2023, haal mondo intero di. Lo ha rivelato a Le Iene durante un monologo, è poia parlarne a Verissimo e infine ha pubblicato un libro dove ha messo sul tavolo tutto: “HIV, cocaina, il suicidio di mamma, non voglio più nascondermi“.Di: “HIV, cocaina, il suicidio di mamma: non voglio più nascondermi” https://t.co/hgDbzR7saK— BICCY.IT (@BITCHYFit) March 29, 2023Come sono cambiate le cose in questo anno e mezzo? A livello televisivo c’è calma piatta, maDiattualmente lavora in radio e da poco sarà anche in teatro portando in scena proprio uno spettacolo sull’HIV. “La parola positiva per me è una parola bella, è come vedo io la vita” – haospite a La Volta Buona da Caterina Balivo – “Le cose possono andare malissimo odifficili, però se hai uno sguardo propositivo nella vita cambia tutto”.