Tvpertutti.it - Dove vedere Sinner-Fritz stasera: orario e modifica palinsesto Rai2

Leggi l'articolo completo su Tvpertutti.it

La sfida tra Jannike Tayloralle ATP Finals 2024 è uno degli incontri più attesi di questa edizione e avrà luogo all'Inalpi Arena, con un inizio programmato non prima delle 20:30. Entrambi i tennisti arrivano a questa partita con una vittoria a testa nel girone Nastase e lo stesso punteggio:ha sconfitto Alex de Minaur, mentreha avuto la meglio su Daniil Medvedev. Un match che può decidere il passaggio in semifinale e che promette tensione e spettacolo, anche grazie all'intensità della loro rivalità.Per avanzare alle semifinali delle ATP Finals, Jannikdeve battere Taylore sperare in una sconfitta di Medvedev contro de Minaur. In questo scenario complesso, l'italiano è chiamato a replicare la prestazione dominante che ha mostrato negli US Open 2024,ha sconfitto proprioin tre set, assicurandosi il suo primo titolo in un torneo del Grande Slam.