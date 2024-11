Formiche.net - Chi è Salvatore Luongo nuovo Comandante generale dei Carabinieri

Su proposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Consiglio dei ministri ha nominato il, 62 anni, (a destra nella foto) prossimodell’Arma dei. Per lui si tratta di una promozione, considerato che dal 1° giugno scorso è vice.Prenderà il posto di Teo Luzi, 65 anni il prossimo 14 novembre, (al centro nella foto) che lascia la guida della Benemerita dopo poco meno di 4 anni di mandato per andare in pensione. Il suo mandato, in scadenza a gennaio 2024, è stato prorogato fino a novembre.Nato a Napoli il 6 giugno 1962, ilha intrapreso la carriera militare nel 1977 e ha studiato alla Scuola militare Nunziatella in Napoli, all’Accademia militare di Modena e alla Scuola di applicazionedi Roma.