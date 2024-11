Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Matteo Gabbia a un passo dal rinnovo di contratto. Le cifre

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

, la trattativa per ildisi è sbloccata e adesso mancano davvero gli ultimi dettagli. Leè davvero a undaldicon il. Il centrale italiano, fin dall’inizio della stagione, aveva fatto vedere subito grandi cose e si era conquistato un posto nell’undici titolare di Paulo Fonseca. Con la prestazione e il grande goal ne derby contro l’Inter, poi, era arrivata la consacrazione, con tanto di tifosi che invocavano la fascia di capitano per il numero 46 rossonero.Ecco che allora, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha deciso di premiare il giocatore cresciuto nel vivaio rossonero con ildie di conseguenza con un importante aumento dello stipendio. Ad oggi, infatti, il difensore guadagna meno di un milione di euro a stagione.