Bergamonews.it - Bergamo città del verde inclusivo, Ruzzini: “Costruire legami per formare i cittadini del domani”

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

. Così si può riassumere, con poche parole, la politica che sta alla base del fare dell’assessorato all’Ambiente e alPubblico, governance che, sotto l’egida della Giunta Carnevali, compete all’assessore Oriana.Questa la marca, dunque, che accompagna il metodo e che detta la linea, la visione, anche quando si parla di riqualificazione dei grandi polmoni verdi della. Ne è esempio, ultimo, ma solo in ordine temporale, il parco Olmi che, con il suo allargamento, presentato nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre, in sede di conferenza stampa, rappresenta non solo un’opera di ricucitura delurbano, e per capirlo è sufficiente allungare lo sguardo per vedere il collegamento anche con il progetto inerente a via Autostrada, ma costituisce anche un intervento pensato e costruito per favorire gli interessi di tutta la comunità.