Liberoquotidiano.it - Avvocati in protesta contro la carenza di organico negli Uffici del Giudice di Pace

Gliscendono in piazza a Torino in segno dile carenze dell'presso glideldi. Al corteo hanno partecipato quasi duecento toghe, percorrendo le poche centinaia di metri che separano la sede delle ex Carceri Nuove dall'ingresso del Palazzo di giustizia. Glidenunciano una situazione in continuo peggioramento: "Udienze fissate tra quattro anni perché mancano i Giudici di". La senatrice Ada Lopreiato, capogruppo M5S in commissione Giustizia al Senato, sostiene la: "I problemi sono gravi e molteplici ma non sono di interesse del governo e in particolare del ministro Nordio: loro tagliano i fondi e si concentranoattacchi ai magistrati che ricordano loro il funzionamento dell'ordinamento", dichiara. "Gli- aggiunge - denunciano le carenzeorganici dei giudici di, nelle cancellerie eamministrativi a fronte di un forte aumento del loro carico di lavoro, le regole farraginose e macchinose, i tempi dei procedimenti incredibilmente lunghi, addirittura la gravedi dotazioni informatiche che li costringe a ricorrere alla connessione internet dei propri telefoni vista l'assenza del serviziodeldi