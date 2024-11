Nerdpool.it - Apex Legends: Dallo Squarcio – Nuovi cosmetici e una nuova modalità

Leggi su Nerdpool.it

è lastagione dedicata al titolo EA ed è foriera di novità! La prima fra tutte è laLaunch Royale, unaspeciale a tempo limitato che permetterà ai giocatori di tornare all’inizio di, precisamente al suo lancio nel 2019, e questo comporterà un set completamente diverso di armi, leggende, abilità, regole e mappe. Un modo per non dimenticare il passato, ma renderlo ancora attivo nonostante tutti i progressi fatti dal gioco.La seconda novità riguarda una revisione completa di Lifeline, infatti, l’ex medico di guerra si è ora trasformata in una combattente in prima linea grazie al suo nuovo set di abilità che la porterà più vicina all’azione.Un’altra grande novità sono i vantaggi per le classi di supporto di cui vi diamo un riassunto di seguito:Specialista della guarigione: Le leggende di supporto ora si muovono alla massima velocità mentre si curano – La quantità di guarigione dai piccoli oggetti di guarigione viene raddoppiataSpecialista della rianimazione: Ora le leggende di supporto hanno rianimazioni più rapide del 25% (4,5 secondi) e conferiscono rigenerazione della salute ai loro alleati in caso di rianimazione riuscita – La rigenerazione della salute per l’alleato sarà totale, ma può essere annullata dai danni in arrivoRaccogliendo i banner farai comparire automaticamente un trasmettitore di rientro portatile in una cassa della morte di un alleato quando possibile (non sostituirà l’oggetto di sopravvivenza attuale).