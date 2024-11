Andrea Pallard a capo della comunicazione globale di Alfa Romeo e Maserati

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

è nominato global head of Communications per i marchi. Nato a Torino e laureato in Scienzeall’Università di Torino, inizia la sua carriera nel 2000 presso Isvor, la Corporate University del Gruppo Fiat. Con oltre 24 anni di esperienza nel settore automotive,ricopre posizioni di crescente responsabilità in marketing di prodotto, eventi, sponsorizzazioni e.Tra i suoi ruoli principali prima di questa nomina,è responsabiledel marchio Jeep® per la regione Emea dal 2013 al 2014, responsabile marketingFiat 500 dal 2014 al 2016 e responsabile regionale degli eventi e delle sponsorizzazioni per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) dal 2017 al 2018. Dal 2018 fino alla fondazione di Stellantis nel gennaio 2021, ricopre il ruolo di responsabileEmea.