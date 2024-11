Lettera43.it - Acea e ministero dell’Istruzione insieme per l’educazione idrica

Torna sui banchiScuola con il progetto Educazionerivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’iniziativa fa parte del protocollo triennale firmato a febbraio dall’amministratore delegato di, Fabrizio Palermo, e dal ministroe del merito, Giuseppe Valditara, per promuovere nel mondo scolastico attività di informazione e formazione sul ciclo idrico integrato e sull’uso consapevole dell’acqua. L’edizione per l’anno scolastico 2024-2025, la prima del nuovo protocollo, coinvolgerà inizialmente sei regioni italiane in cui il Gruppoopera, ovvero Lazio, Campania, Umbria, Toscana, Molise e Valle d’Aosta. Successivamente il progetto sarà esteso a tutti gli istituti scolastici del territorio nazionale. Il percorso formativo sarà fruibile online attraverso una piattaforma dedicata e sarà suddiviso in tre sessioni, ognuna adattata, nel linguaggio e nei contenuti, a ciascuno dei tre gruppi di studenti (prima, seconda e terza elementare; quarta e quinta elementare e prima media; seconda e terza media).