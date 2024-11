Gaeta.it - Vicenza si prepara ad accogliere l’esposizione “Tre Capolavori”: da Leonardo a Gazzola

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un importante evento culturale si svolgerà adal 6 dicembre 2024 al 9 marzo 2025. La rassegna “Tre” si focalizzerà su tre figure emblematiche dell’arte:da Vinci, Jacopo Bassano e Gianandrea. Promossa dal Comune di, co-organizzata da Intesa Sanpaolo e curata da Guido Beltramini, direttore del Palladio Museum, questa iniziativa offre un’occasione unica per immergersi in un dialogo artistico attraverso i secoli.Una mostra che unisce epoche e stiliavrà luogo all’interno del salone della Basilica Palladiana, un luogo simbolico per la città, che diventerà un palcoscenico per una riflessione profonda sulle opere di questi tre artisti. Saranno presentati gli studi e i disegni dida Vinci, un’icona del Rinascimento, la pala “L’alluvione del Colmeda” di Jacopo da Bassano, un pittore del Cinquecento, e l’inedita installazione site-specific di Gianandrea, che rappresenta il contemporaneo.