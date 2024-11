Zonawrestling.net - Undertaker: “La WWE ora è allo stesso livello di NFL, MLB e NBA”

Thele ha viste tutte nella sua carriera: dopo aver debuttato nel 1990, il Deadman è rimasto fedele alla WWE per più di trent’anni ed è diventato uno simbolo della compagnia, rimanendo nel cuore di tutti i fan. Ormai ‘Taker non combatte più da diverso tempo, ma non manca mai di far sentire la propria opinione grazie anche al suo podcast: nell’ultimo periodo, ha parlato dell’ascesa della WWE in termini di popolarità, che negli ultimi anni ha raggiunto i colossi dello sport e dell’intrattenimento mondiale.Al Six Feet Under,ha sottolineato come adesso la WWE siadi NBA, NFL e MLB in termini di impatto culturale e prestigio:“Rispetto a quando ho iniziato, adesso c’è una differenza incredibile. Il modo in cui è percepito tutto è diverso, la portata degli eventi è diversa e lo sono anche gli sponsor.