Lanazione.it - Una lettera dal Papa ai ragazzi della parrocchia: “Emozione indescrivibile”

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Montecatini Terme, 11 novembre 2024 –Francesco scrive al gruppo giovanidi Sant’Antonio, che fa parte dell’unità pastorale che comprende anche Santa Maria Assunta. Ilha risposto attraverso la segreteria dello Stato Vaticano a unache igli avevano inviato il 30 luglio scorso, allegando una copia del giornalino “ndo”. A scrivere l’epistola per conto del pontefice, l’assessore monsignor Roberto Campisi, che si occupasezione per le relazioni con gli stati e le organizzazioni internazionali. Un braccio destro diFrancesco. “Cari giovani - si legge sull’epistola indirizzata al gruppo composto da una trentina di- con la vostraavete reso il pontefice partecipe del significativo impegno in codestae nella pubblicazione bimestrale del giornalino, chiedendo un segno di paterna vicinanza.