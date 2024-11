Lanazione.it - Un nuovo ciclo di visite per la postura in età evolutiva al centro A-Rìa dell’Istituto di Agazzi

Arezzo, 11 novembre 2024 – Undiper lain etàalA-Rìadi. L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 novembre quando è prevista la periodica giornata tenuta dal dottor Simone Ceppatelli per la valutazione, la prevenzione e il trattamento delle problematiche della colonna vertebrale per bambini e rtra i sei e i diciotto anni. Le, condotte in collaborazione con medici e terapisti dello stesso Istituto di, sono finalizzate all’individuazione di eventuali atteggiamenti viziati, alterazioni morfologiche o altre patologie per condurre interventi precoci di educazione e correzione, con l’obiettivo di favorire una crescita armoniosa e adeguata ai diversi ambiti della vita. Questa giornata farà affidamento sulla professionalità del dottor Ceppatelli che, dirigente medico della Fondazione Don Gnocchi e tra i massimi esperti italiani in ortopedia pediatrica, tornerà a porre la propria professionalità al servizio delle famiglie del territorio aretino.