Tutti i vincitori degli MTV EMAs 2024. Annalisa ha vinto come Best Italian Act

ha portato a casa il premioAct agli MTV, gli Europe Music Awards, tenutisi ieri sera, domenica 10 novembre, al Co-op Live di Manchester e condotti dalla popstar Rita Ora. La cantantea, che ci ha regalato braniBellissima e Mon Amour, ha superato rivali di rilievoAngelina Mango, Ghali, Mahmood e The Kolors, assicurandosi la vittoria."Ho appena saputo che abbiamoilAct. Sono davvero felicissima, e dico 'abbiamo' perché è un traguardo raggiunto insieme. Grazie di cuore a chi mi ha votato, acoloro che mi sostengono sempre e anche questa volta. Senza di voi, non ci sarebbero premi né momenti così belli da celebrare," ha dichiaratoin un video condiviso sui suoi canali social per ringraziare i fan.