Turchia, niente Europa League a Istanbul: Besiktas-Maccabi Tel Aviv si giocherà in Ungheria

Il match ditraTelnon siin, a, ma in, a Debrecen. Il club turco dovrà ospitare gli israeliani in campo neutro su precisa scelta del governo, che non ha dato il via libera alla disputa dell’incontro in programma il prossimo 28 novembre. Una scelta precisa, presa dalle autorità turche per evitare eventuali scontri e provocazioni. E non a caso la decisione è arrivata il 5 novembre scorso, tre giorni prima dei fatti di Amsterdam, dove alcuni tifosi delTelsono rimasti feriti dopo gli scontri con alcuni manifestanti.Il cordone della polizia dopo gli scontri ad Amsterdam (Getty Images).Le autorità turche: «Possibilità di provocazioni»Nel documento ufficiale con cui è stata presa la scelta si legge: «Nonostante i permessi necessari siano stati ottenuti dalla UEFA per ospitare la partita nel nostro stadio le autorità turche hanno deciso che la partita siin un paese neutrale a causa della possibilità di provocazioni».