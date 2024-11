Thesocialpost.it - Terremoto fortissimo, crolli e paura: migliaia in strada

Un potentedi magnitudo 6.8 ha colpito l’isola di Cuba alle ore 18 italiane di domenica 10 novembre, come confermato dai geologi statunitensi. Il sisma, che ha avuto origine a 9 miglia sotto l’oceano e a circa 22 miglia dalla costa di Bartolomé Maso nella provincia di Granma, ha causato ingenti danni strutturali e momenti di forte panico tra la popolazione locale.Nessun allarme tsunami ma danni diffusi eNonostante l’intensità del sisma, non è stato emesso alcun allarme tsunami per la regione caraibica. Tuttavia, le immagini giunte dai social media mostrano danni diffusi e il crollo di numerosi edifici, che hanno spintodi persone a riversarsi per le strade in preda alla. Molte aree urbane sono state invase dalla polvere causata daiparziali degli edifici, aumentando il senso di tensione tra i cittadini.