Sud Vito Grassi | Competenze connettività e competitività Investire sulle 3C per ridurre il gap con il Nord

“Qualsiasi prospettiva di sviluppo nel Mezzogiorno deve fare i conti con una serie di criticità strutturali, radicate e perduranti, che danno la misura della gravità dei divari territoriali su cui accende i riflettori ‘La Rana Bollita’ interrogandosiragioni della mancata ribellione collettiva ad anni di politiche ostili e penalizzanti”. Ad affermarlo è, ad di Graded e presidente di ALuiss partecipando alla presentazione dell’ultimo libro di Pietro Massimo Busetta. “I campanelli d’allarme che continuano a risuonare al Sud e dal Sud sono molti e averli presenti è necessario per definire le strategie di sviluppo – aggiunge– per iniziare un percorso non di vendetta ma di rispetto nazionale, per garantire livelli uniformi di trattamento che non esistono in un Paese garantisce 66 asili nido a Reggio Emilia contro i 3 di Reggio Calabria, due città con lo stesso numero di abitanti.