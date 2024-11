Anteprima24.it - Spaccio di droga e altri reati, eseguite 23 ordinanze

Tempo di lettura: 2 minutiUn centinaio tra Carabinieri e finanzieri hanno eseguito stamani 23(in carcere, ai domiciliari, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese) nei confronti di altrettanti indagati che, fra il Vallo di Diano, nel Salernitano, e Potenza, avevano costituito un’associazione per delinquere finalizzata allodied erano coinvolti – secondo l’accusa – anche incontro la pubblica amministrazione e il patrimonio. Lesono state emesse dal gip presso il Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura della Repubblica, e hanno portato anche al sequestro preventivo di centomila euro. Un ruolo centrale nell’organizzazione avrebbe svolto – anche nel periodo in cui era detenuto – un campano, aiutato dalla sua famiglia a gestire lodella, in particolare di hashish (ne sono stati sequestrati 2,1 chili durante le indagini, “minuziosamente occultati in un ambiente impervio di campagna“).