Tvplay.it - Sorpresa in casa Juve, il big verso l’addio a Gennaio: ribaltone Motta

Potrebbe lasciare la maglia bianconera nella prossima sessione di mercato, attenzione alla destinazione: i dettagli.Lantus chiude la dodicesima giornata di Serie A e si appresta a vivere un paio di settimane di pausa con il sorriso. La sosta per le Nazionali regalerà ai bianconeri, quelli che rimarranno alla Continassa, un po’ di tempo per recuperare e energie in vista di un mese di dicembre impegnativo. Al rientro, infatti, lantus affronterà il Milan e poi subito l’Aston Villa in Champions League che sfide chiave per la stagione degli uomini di Thiagoin, il big(LaPresse) tvplay.itLa vittoria nel derby, portato acon un 2-0 firmato Weah e Yildiz, regala tre punti fondamentali allantus, che recupera due punti su Inter e Napoli e accorcia la classifica.