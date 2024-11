Serie C 2024 2025 il Taranto vince e abbandona l’ultima posizione | Cerignola battuta 1-0

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ilconquista la seconda vittoria consecutiva el’ultimo posto in classifica nel girone C di(ora occupato dalla Juventus Next Gen). La squadra di Cazzarò batte 1-0 l’Audacegrazie al gol di Fabbro all’88’: Zigoni serve in profondità il compagno, che coglie impreparata la difesa, si presenta a tu per tu con Saracco e firma la rete da tre punti col destro. Una beffa per l’Audace che al 60? si era guadagnata un rigore per un tocco di mano di De Santis in area. Dagli undici metri si presenta Salvemini, ma Del Favero capisce la direzione del tiro e respinge in tuffo. Finisce 1-1 tra Turris e Altamura: al 59? Leonetti porta in vantaggio gli ospiti, ma all’82’ Pugliese (espulso nel recupero) firma la rete del pareggio. Nel girone Ail Padova che batte 2-1 il Novara con le reti di Bortolussi (11?) e Capelli (44?).