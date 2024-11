Sport.quotidiano.net - Serie A2, prova solida della squadra di Castellano. L’opposto olandese fa 22 punti. Klapwijk ha la mano calda. E Macerata stende Cantù

0 BANCA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 1, Ichino 1, Valchinov 10, Ottaviani 3, Cavasin, Fall 8, Sanfilippo 2,22, Berger 6, Gabbanelli (L1). NE: Ferri, Palombarini (L2). All.. CAMPI REALI: Cottarelli 1, Tiozzo 8, Cormio, Martinelli, Bragatto 10, Quagliozzi, Galliani 5, Candeli 6, Novello 12, Bacco 6, Butti (L1). NE: Marzorati, Caletti (L2). All. Mattiroli. Arbitri: Cruccolini e Clemente. Note - Parziali: 25-23, 25-20, 25-22. Battute vincenti4 con 14 errori,3 con 16 errori. Muri punto8,7. MVP:. Anchecade in casa del BancaFisiomed dopo Catania e Siena. Moltoladei ragazzi diche, dopo un primo set in salita, esprimono un gioco fluido e continuo centrando una vittoria fondamentale in uno scontro diretto.