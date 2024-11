Abruzzo24ore.tv - Scoperta Shock di una Madre: La Figlia Costretta alla Prostituzione Online

Chieti - Dopo aver trovato indumenti sospetti nell'armadio della, unascopre un inquietante sfruttamento minorile e denuncia tre giovani. La ragazza, con ritardo cognitivo, venivaa prostituirsi. Una storia tragica diminorile è emersa in Abruzzo grazie al coraggio di unache ha deciso di agire dopo aver fatto una sconvolgentenel guardaroba dellasedicenne. La ragazza, affetta da un ritardo cognitivo, è stataa prostituirsi in cambio di pochi euro, cibo e sigarette. La denuncia di questaha portato all'individuazione di tre giovani, ora indagati per sfruttamento sessuale minorile e pornografia infantile. Il tutto è cominciato quando laha trovato nel guardaroba dellaalcuni capi di abbigliamento inappropriati, tra cui tacchi a spillo, leggings di pelle e calze a rete.