Quotidiano.net - Scontri a Bologna, Giordano Bruno Guerri: “Il richiamo al fascismo è un tragico errore”

Roma, 11 novembre 2024 – Professor, il sindaco Lepore dice che il governo ha mandato le camicie nere a. “Guardi, proprio ora su X c’è un signore che in una libreria di non so quale città si vanta di aver capovolto a testa in giù il mio libro su Mussolini. Questo continuoalè unperché ilera un fenomeno straordinariamente strutturato, che aveva dietro un pensiero e anche una notevole pericolosità: dire a qualunque straccione che ha voglia di menare le mani che è un fascista svilisce prima di tutto l’anti. I fascisti erano quelli del Ventennio. Quelli di oggi, i neofascisti, nemmeno conoscono la sua storia. Amano solo l’idea di un uomo fortissimo che risolve i problemi. I neoantifascisti, a differenza degli antifascisti dell’epoca, non rischiano la vita e la galera, ma solo qualche applauso.