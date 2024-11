Cultweb.it - San Martino, testo e significato della poesia di Giosuè Carducci che Fiorello trasformò in una hit

Sanè una delle poesie più note di. Scritta in tre ore, l’8 dicembre del 1883, è una sorta di ode all’11 novembre e al giorno di Sanche, tradizionalmente, coincide con la maturazione del vino. L’autore racconta di una giornata nebbiosa in cui la bruma, salendo al cielo, lascia una leggera pioggia. E mentre il mare è tempestoso, per le strade del borgo si sente l’odore del mosto che poi diventerà vino. In questo quadro idilliaco e festoso, c’è anche una figura umana, quella di un cacciatore. L’uomo guarda il cielo in cui volano uccelli neri. Quell’immagine fa da contraltare all’allegria dei primi versi, proponendo invece un momenti di riflessione malinconica.Oltre ad aver tormentato milioni di studentesse e studenti d’Italia, Sandi, Nobel per la letteratura nel 1906, è passata alla storia anche per essere diventata nel 1993 una canzone cantata da, con un mix di Fargetta.