Ilrestodelcarlino.it - Primavera, i neroverdi agganciano la vetta

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Sassuolo 1 Empoli 0 Sassuolo: Scacchetti; Parlato, Corradini, Macchioni, Benvenuti T.; Weiss (25’ s.t. Seminari), Tomsa, Leone; Bruno (45’ s.t. Di Bitonto); Sandro (36’ s.t. Daldum), Vedovati (25’ s.t. Minta). All. Bigica (Mantini, Viganò, Benvenuti G., Knezovic, Negri, Barani, Frangella) Empoli: Versari; Moray, Falcusan, Mannelli (17’ s.t. Cesari, 29’ s.t. Orlandi); Lauriecella (17’ s.t. Majdandzic), Bacci (29’ s.t. Bacciardi), Belardinelli, Matteazzi, Bembnista; Popov, Konate (17’ s.t. Pereira). All. Birindelli (Viti, Asmussen, Bacciardi, Akpa, Trdan, Rugani, Orlandi, Olivieri) Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa (Miccoli, Bosco) Reti: 39’ p.t. Sandro Note: espulso (42’ s.t.) Macchioni per gioco scorretto, ammoniti Lauricella, Leone, Weiss Chiude la sua settimana perfetta con la terza vittoria su tre tra campionato e Youth League, ladel Sassuolo, che supera di misura l’Empoli e si attesta inalla classifica insieme a Lazio e Milan.