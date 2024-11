Oasport.it - NBA, i risultati della notte (11 novembre): Simone Fontecchio ko contro i Pistons, tripla doppia di Nikola Jokic contro Doncic. LeBron James trascina i Lakers

Sono ben undici le partite andate in scena tra la tarda serata di ieri domenica 10 e ladi oggi lunedì 11per la NBA, dove è sceso in campo anche il nostrocon i suoi Detroit. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni.Vittoria di misura per gli Houston Rockets (6-4) sui Detroit(4-7) col punteggio di 99-101 con 27 punti e 10 rimbalzi di Alperen Sengun, mentre ai padroni di casa non basta lasfiorata da Cade Cunningham con 26 punti, 8 rimbalzi e 9 assist – 5 punti in quasi 17’ sul parquet per il nostro. Blitz esterno dei Boston Celtics (9-2) a Milwaukeei Bucks (2-8) per 107-113: decisiva ladi Jayson Tatum con 31 punti e 12 rimbalzi, con Giannis Antetokoumpo che mette a referto ben 43 punti e 13 rimbalzi senza però riuscire ad evitare il ko.