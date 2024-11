Terzotemponapoli.com - Napoli pareggia a San Siro e rimane in testa alla classifica

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Ilhato contro l’Inter a San, mantenendo il primo posto in. Il goal di McTominay è stato un momento cruciale, ma sono stati i protagonisti difensivi come Rrahmani e Olivera a brillare. Tuttavia, un episodio controverso ha catturato l’attenzione: un rigore concesso da Mariani che ha suscitato polemiche. Dumfries si è infilato su un pallone che Anguissa stava cercando di proteggere, ma il contatto non sembrava giustificare il fallo. Questo episodio ha alimentato il dubbio su come venga interpretato il regolamento, con molti che si chiedono se sia stato più evidente il fallo su Frank o quello subito da Politano contro il Lecce. Un’interpretazione arbitrale disomogenea ha portato a una sensazione di ingiustizia, alimentata ddiscrezionalità delle decisioni.L’errore di Meret: un goal che pesaIl goal subito dalporta la firma di Meret, che ha commesso un errore decisivo.