Notizie.com - Napoli da blindare, pronto il piano contro la violenza giovanile. Tensione nella movida: sequestrato coltello con la scritta “Dux”

Il Ministero dell’Interno ha annunciato unstraordinariolae l’uso delle armi a: forze dell’ordine in campo,lli a tappeto.“Era per farsi due risate”, ha detto un 19enne aieri sera ai carabinieri. Tra le mani aveva una serramanico: sulla lama la“Dux” ed il profilo di Benito Mussolini; sul manico un fascio littorio.dailstraordinariolacon la“Dux” (CARABINIERI FOTO) – Notizie.comÈ stato un nuovo fine settimana ad altissimanel capoluogo partenopeo, con le forze dell’ordine impegnate a monitorare le aree della. Il bilancio, che conferma la presenza di armi e droga tra giovani e giovanissimi, è stato diffuso in queste ore.