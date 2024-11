Gaeta.it - Manovra 2025: oltre 4.500 emendamenti depositati alla Camera, ecco cosa propongono le forze politiche

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito sulladi bilanciosi intensifica con la presentazione di ben 4.562da parte dei vari gruppi parlamentari. Le scadenze fissate hanno portato i partiti a depositare le loro proposte nella commissione Bilancio della, con temi che spaziano dfiscalità a misure per il sociale. Questa varietà riflette l’intensa attività politica in corso mentre legovernative e di opposizione si confrontano su come affrontare le sfide economiche attuali. La situazione degliA pochi giorni dscadenza stabilita, i numeri parlano chiaro: 4.562presentati, suddivisi tra le diverse. Fratelli d’Italia ha presentato 190, Forza Italia 501, Lega 428, e Noi Moderati 142. Dall’altro lato, il Partito Democratico è il più attivo con 992, seguito dal Movimento 5 Stelle con 1.