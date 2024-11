Ilfoglio.it - Licia Rognini Pinelli aveva una storia da raccontare. E non era soltanto sua

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

“Unaquasimia”, con questo titolol’raccontata a un nostro carissimo compagno e amico, Piero Scaramucci. In quella riserva, “quasi”, stava la condivisione di tanta parte della gente italiana, di chi allora c’era e di chi ancora non c’era e ha saputo, ha voluto sapere. Avrebbe ricordato,: “Il libro, edito inizialmente da Mondadori, nel 1982, venne mandato al macero poco tempo dopo la sua uscita”. E’ stato ripubblicato da Feltrinelli, nel 2009, e più volte da allora. Lei, le sue figlie, i nipoti, le amiche, gli amici, non stava tutta in quella. Scrisse ancora di sé, per l’Enciclopedia delle donne, e intitolò così: “Dopo”. Con una domanda “che mi ronzava continuamente nella testa: ‘Che senso ha la vita’. Anche da bambina, quando sognavo di diventare medico e di curare la gente, ‘pensavo’ che sarei rinata più volte e sarei diventata più persone”.