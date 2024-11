Ilrestodelcarlino.it - Lepore attacca governo e prefetto: "Camicie nere, pressioni da Roma". FdI e Lega: "Basta provocazioni"

"È molto grave che chi ha la responsabilità di gestire l’ordine pubblico abbia permesso a 300 in camicia nera di entrare nella nostra città e sfilare di fronte alla stazione del 2 agosto. Il Comune, nel comitato per l’ordine pubblico, aveva chiesto che il corteo non si facesse, o avrebbe messo a rischio l’incolumità tante persone. Anche il, il vicequestore e i rappresentanti le forze dell’ordine avevano mostrato contrarietà alla manifestazione. Poi, evidentemente, qualcuno daha chiamato e le cose sono cambiate". Non va per il sottile il sindaco Matteo, commentando ieri, a margine della cerimonia in ricordo della Battaglia di Porta Lame, i disordini di sabato pomeriggio, quando tre cortei – milleduecento antagonisti da un lato, duecento anarchici dall’altro e, nel mezzo, la sfilata (autorizzata) del gruppo di estrema destra Rete dei patrioti, con circa 300 manifestanti, fra cui attivisti di Casapound – si sono diretti verso piazza XX Settembre, senza scontrarsi solo grazie al cordone delle forze dell’ordine.