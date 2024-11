Lanazione.it - La Regione ricorda il cinquantesimo della strage dell'Italicus

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 11 novembre 2024 - A cinquant’anni esatti dallache sul treno Roma – Brennero., provocò 12 morti e 44 feriti, laToscana ha deciso dire quel tragico attentato, avvenuto sul suo territorio e molti altri minori che l’hanno interessata. Come si legge in una nota l’iniziativa, intitolata “1974-2024 - Ladel trenoa cinquant’anni dall’evento. Per conoscere,re e trasmetterne la memoria” si terrà domani, martedì 12 novembre, a partire dalle 9.30 nella sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi in Piazza Duomo 10 a Firenze. Nell’occasione sarà presentato il libro La ragnatela nera. L’eversione di destra e la, scritto da Alessio Ceccherini, professore fiorentino di storia e filosofia che sarà presente in sala. Insieme a lui ci saranno anche il presidente, Eugenio Giani e l’assessore regionale alle politiche per la sicurezza e alla culturalegalità, Stefano Ciuoffo.