La Polonia prepara una santa alleanza per convincere Trump a non svendere l'Ucraina ai russi

C’è una parte di Europa che non si rassegna all’idea di una sconfitta militare del, di un’America che abdichi al suo ruolo di faro del mondo libero, e di una Nato che diventi un ombrello fragile, con qualche buco in mezzo, proprio quando sta arrivando il temporale. Una parte di Europa che, pur mantenendo il suo rapporto speciale con gli Stati Uniti, sa che con Donalddalla Casa Bianca arriveranno notizie meno rassicuranti per gli alleati occidentali. Alfiere di questa resistenza politica è la, il paese Ue che più ha subito i danni dell’Unione sovietica e che ben prima dell’invasione del 2022 aveva avvertito gli altri europei del pericolo russo. Il governo di Donald Tusk, atlantista di ferro, stando sottotraccia unadi paesi europei (e non solo Ue) per creare un sindacato politico allo stesso tempo flessibile nei membri, ma inflessibile negli obiettivi, in grado diDonalda non cedere alle mire colonialistiche di Vladimir Putin sul: «Coordineremo attivamente la cooperazione con i Paesi che condividono il nostro punto di vista sulla situazione geopolitica e transatlantica, nonché sulla situazione in Ucraina.