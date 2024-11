Gaeta.it - La crescente solitudine dei giovani in un contesto di violenza: la denuncia della dirigente scolastica di Caivano

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Gli ultimi eventi drammatici che hanno colpito Napoli e la sua provincia hanno riacceso un acceso dibattito sulle responsabilità sociali e educative. In particolare, Eugenia Carfora,dell’Istituto Superiore e Alberghiero “Francesco Morano” di, ha espresso preoccupazione per laindifferenza e il silenzio che circondano lale. La sua testimonianza mette in evidenza la necessità di un cambiamento profondo nella relazione tra adulti e ragazzi, chiamando in causa le sfide emotive e relazionali.La paura del silenzio e dell’indifferenza“Non mi sorprendo più di ciò che accade,” ha dichiarato Eugenia Carfora, riferendosi a una serie di episodi di cronaca che hanno visto la morte di trein un arco di soli diciassette giorni.