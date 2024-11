Gaeta.it - Intensificate le operazioni dei carabinieri a Montesilvano: due arresti per controlli anti-furto

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le forze dell’ordine astanno intensificando leper garre la sicurezza dei cittadini e contrastare il crimine. I militari dell’Arma deisono impegnati in attività di polizia giudiziaria tese a prevenire reati, con particolare attenzione ai furti in appartamento e nei veicoli in sosta. La continua vigilanza da parte delle autorità è un chiaro messaggio per chiunque voglia intraprendere strade illecite nella regione.Attività di polizia giudiziaria e sicurezza pubblicaLa Compagniadiha attuato un piano di controllo intensificato per garre la sicurezza della comunità. Lenon si limitano aidi routine, ma si focalizzano specificamente su aree dove i reati predatori tendono a verificarsi con maggiore frequenza.