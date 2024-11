Ilfattoquotidiano.it - Influencer gonfia come una zampogna, tradita dai cetriolini: “Strano, sono una grande amante dei sottaceti”. Ecco cos’è successo

Amava ima quest’ultimi l’hanno. Una notastatunitense che, su TikTok conta 620 mila followers, è stata ricoverata in ospedale dopo un’abbuffata a base di prodotti contenenti. La ragazza, Nicole Skirts, si trovava al Picklesburgh, un festival annuale a temache si svolge a Pittsburgh, Pennsylvania, negli Stati Uniti quando, dopo svariati piatti assaggiati, si è sentita male a tal punto da dover farsi accompagnare in ospedale. Il video della giornata a “tema” è stato registrato e condiviso sui social dalla stessa Nicole. Nella clip – andata presto virale – si vede la tiktoker che prova diversi piatti.Inizia con la pizza piccante aisottaceto, prosegue con un cannolo (rivisitato), una limonata, un involtino primavera e, per concludere in bellezza, Skirts si è mangiata un enorme cetriolo.