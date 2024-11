Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico cerchio, il nuovo Gameplay Dive con esplorazione, combattimenti ed enigmi

Bethesda e MachineGames hanno appena pubblicato ildigioco in arrivo su Xbox e PC a Dicembre 2024.Grazie a questovideo sono stati svelati tanti nuovi dettagli sul titolo, con il direttore dell’audio di MachineGames, Pete Ward, che ha condiviso tante nuove informazioni in merito alla componente sonora di cui potrà beneficiare il titolo, proponendo un qualcosa di molto vicino alla celeberrima saga cinematografica.Ward ha inoltre aggiunto checonsentirà ai giocatori di poter esplorarerse aree geografiche del mondo, con l’iconico archeologo intenzionato a scoprire tutta una serie di misteri che si celano in svariati centri archeologi.Aggiungiamo che questotitolo di Bethesda e MachineGames pare trasportare nel mondo dei videogiochi le atmosfere ed i toni che hanno reso celebre la saga cinematografica con protagonista Indy.