Bollicinevip.com - Il ritorno di “La Talpa” in TV: com’è andata con Diletta Leotta?

Ildi “La” in TV:con?Un reality storico torna in onda e accende l’attesa del pubblicoha riportato in TV “La”, lo storico reality show che dal 2008 non veniva più trasmesso, risvegliando la nostalgia in molti spettatori affezionati. Dopo ben sedici anni di assenza, il programma è tornato sugli schermi di Canale 5 il 5 novembre, con la guida di, oggi tra i volti più popolari e seguiti della televisione. Per la bellissima conduttrice si è trattato di una nuova sfida, e la sua presenza ha subito attirato l’attenzione del pubblico, anche se non senza qualche polemica.Il debutto della nuova edizione, trasmessa di martedì, ha ottenuto uno share del 14,04%, un dato non da record, battuto dalla proposta di Rai Uno, che ha raggiunto il 15,1%.