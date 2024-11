Ilnapolista.it - Il Napoli non perde con l’Inter nonostante Dumfries-Cuadrado e il Devoto-Marotta

Ilnoncone ilPunto esclamativo a Milano! Ilesce imbattuto e da capolistaMariani e la trasformazione diin. «Io non la giudico, lei non giudica me»., antropologia del Var.Pronti via ed Acerbi recita I have a dream nelle orecchie di Lukaku per penitenza. Politano fa il terzino, e Conte fa il Conte. Loro hanno la palla noi il controllo: ça va san dire.Primo Corner, spizzata di Amir e McTom zittisce San Siro. Lo scozzese è la cazzimma in smoking. Zero ad uno.Gilmour messo a uomo su Calhanoglu si scorda Chalanoglu. I Meret ci arriva a metà, tocca solo.Uno ad uno.Leggi anche: Ilè vivo ed è primo in classifica. Il funerale può essere interrottoSi riparte. Loro spingono forte, noi ci stringiamo tipo falange macedone con sarisse e scudi.