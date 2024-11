Gaeta.it - I risultati di MOXIE: estrarre ossigeno da Marte apre nuove possibilità per le esplorazioni future

La recente missione del rover Perseverance suha riportato notizie significative riguardo alladidalla sua atmosfera rarefatta, grazie alla tecnologia sviluppata da, un dispositivo inaugurato nel 2021. Questo esperimento offre nuovi spunti per i progetti di esplorazione umana sul Pianeta Rosso, con potenziali applicazioni vitali per la vita e il ritorno sulla Terra degli astronauti.Il funzionamento di, acronimo di Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, è progettato per produrremolecolare attraverso un processo elettrochimico. Questo implica la cattura di anidride carbonica dalla sottile atmosfera marziana e la separazione di un atomo dida ogni molecola di CO2. Quest'operazione si svolge nel cuore dello strumento, dove il gas passa attraverso vari sistemi di analisi.