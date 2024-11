Ilrestodelcarlino.it - Giallo sulla morte di Lia Ferrarini, disposta l’autopsia

Reggio Emilia, 12 novembre 2024 – Liamorta a 56 anni nella sua azienda a Botteghe di Albinea,per chiarire le cause del decesso. La, venerdì pomeriggio, è stata trovata dai dipendenti: era a terra, senza vita. In un incidente con un piccolo trattore dai contorni ancora tutti da definire, avrebbe battuto la testa sul cemento in cortile: non si sa cosa sia successo di preciso. Pare che il veicolo fosse spento: da alcune testimonianze, non era ancora partita col piccolo mezzo agricolo per il consueto giro di addestramento dei suoi animali. Quei giorni stava infatti abituando le mucche a camminare lentamente in vista di una fiera.