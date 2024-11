Gaeta.it - Furti in aumento: le batterie delle auto ibride fatte bersaglio dai ladri a Verona

Facebook WhatsAppTwitter Lemobilistanno diventando un obiettivo sempre più interessante per i, e l’ultimo episodio avvenuto aha destato non poco allarme tra i residenti. Nella notte, una serie diha colpito un quartiere, mettendo in evidenza una problematica crescente legata non solo alla sicurezza dei veicoli, ma anche ai danni economici che questicomportano per i proprietari.L’episodio di furto a Borgo VeneziaNella notte scorsa, gli abitanti di Borgo Venezia si sono trovati di fronte a una situazione allarmante: una decina dierano state depredateloro. La scoperta, fatta al mattino, ha lasciato i proprietari sconcertati. Molti di loro hanno trovato le vetture non solo senza il cruciale accumulatore elettrico, ma anche danneggiate.