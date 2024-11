Oasport.it - Franco Pellizotti: “Tiberi ha ancora tantissimi margini, Zambanini è cresciuto, Skerl una scommessa”

Figlio di terre patrie del ciclismo come Veneto e Friuli, una carriera da corridore forte in salita, con 18 anni di professionismo pedalando per Alessio, Liquigas, Androni e Bahrain. Svariati i piazzamenti al Giro d’Italia, tra classifica generale e vittorie di tappa, e titolo di Campione Italiano nel 2012 in Valsugana. Negli ultimi anni in bici,ha ritrovato un ex compagno come Vincenzo Nibali e l’ha aiutato a salire sul podio di Giro e Vuelta e a conquistare Lombardia e Sanremo. Nel 2019 ha saluto il professionismo ed è salito sull’ammiraglia della Bahrain Victorious, dove da sei stagioni si sta togliendo grandi soddisfazioni al fianco dei suoi ragazzi.Sei soddisfatto della stagione di?“Conoscevamo tutti le sue qualità e potenzialità, bisognava solo farlo ripartire, e lo ha fatto nel migliore dei modi.